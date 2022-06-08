تنظيم القاعدة يرد على التصريحات الهندية حول النبي محمد

حصرياً على CNN: شارلي إبدو بذكرى عام على الهجمات.. تشدد الحراسة ولا تستبعد رسم النبي محمد ثانية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية معبرا عن إدانته للتعليقات التي أدلى بها مسؤولون من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند حول النبي محمد.

وقال تنظيم القاعدة في بيان منشور على موقعه على الإنترنت إن "المعتدين على الرسول محمد فخر الإنسانية لن يجدوا عفوًا ولا رحمة، ولا ينقذهم سلام وأمن، ولن ينتهي الأمر بأي كلام إدانة أو كلام حزين".

ولم يذكر التنظيم أسماء المسؤولين بشكل مباشر لكنه حذر من أنهم "لن يجدوا ملاذًا في منازلهم ولا في معسكرات الجيش المحصنة"، وفقًا للبيان.

وفي بيان يدين التصريحات، دعا تنظيم القاعدة إلى الانتقام قائلاً: "نحذر كل شجاعة ووقاحة في العالم، وخاصة إرهابيي الهندوتفا المحتلين للهند، بأننا سنقاتل من أجل كرامة نبينا (صلى الله عليه وسلم).. ونحث الآخرين على القتال والموت من أجل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنقتل من يسيء إلى نبينا".

ويذكر أنه ومنذ حوالي 10 أيام، أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بتصريحات "مسيئة" للنبي محمد وزوجته عائشة، مما تسبب في إدانة عدد متزايد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتم تعليق عمل شارما منذ ذلك الحين.

وزُعم أن زعيم آخر بحزب بهاراتيا جاناتا أدلى بتعليقات معادية للمسلمين على تويتر، تمت تنحيته وفصل من منصبه منذ ذلك الحين.