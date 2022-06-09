أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حكمت محكمة فيما نُعرف بـ"جمهورية دونيتسك" الموالية لروسيا بالإعدام على 3 أفراد منهم مغربي بعد اتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع الأوكران ضد الجيش الروسي، الخميس.

وصدر الحكم في دونيتسك وقد شمل مواطنين بريطانيين ومواطنا مغربيا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية الروسية (نوفوستي).

وكُشف عن أسماء المحكومين بالإعدام وهم آيدن أسلن وشون بينر وإبراهيم السعدون، وقد مثلوا أمام المحكمة الخميس.

يذكر أن القوات الروسية كانت قد ألقت القبض على الشبان الثلاثة في مدين ماريوبول الأوكرانية، منتصف إبريل/نيسان الماضي.