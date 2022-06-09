خلفان يعلق على تصريحات ميركل عن محاولات "عزل روسيا"

هذا إرث أنغيلا ميركل بعد 16 عامًا كمستشارة في خدمة ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلت فيها أنجيلا ميركل، المستشار الألمانية السابقة حول الأزمة الأوكرانية مؤكدا بتغريدة قال فيها: "ميركل: لا يمكن عزل روسيا.. عين الحكمة".

ميركل : لا يمكن عزل روسيا...عين الحكمة.

وفي سلسلة تغريدات سابقة قال خلفان: "لو أن حكماء السياسة الغربية احكموا التعامل الدبلوماسي مع روسيا 2014... بدلا من انتهاج العقوبات ضد روسيا لما حدث ما نراه اليوم.. لكن عمالقة السياسة الغربية رحلوا منذ اواخر القرن العشرين.. واصبحت القارة اليوم بلا قادة من صنف الرعيل الأول".

وتابع قائلا: "تحظى روسيا بتأييد شعوب كثير من الأمم.. هذه العدوانية التي تنتهجها العديد من الدول الغربية لروسيا والصين برهنت ان من نسميهم دول العالم المتحضر أمسوا أكثر بعدا عن العقلية المتحضرة".

وأضاف: "المنافسة بين الأمم والشعوب مطلوبة.. ولكنها المنافسة الشريفة التي لا تثير الكراهية او العنصرية او العدوانية ضد المنافس.. تظل روسيا دولة أوروبية.. وانقياد دولا اوروبية لغايات امريكية لا يخدم القارة الاوروبية بتاتا".