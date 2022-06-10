بايدن يعلق في تصريحات لـCNN على مقاطعة بعض القادة لقمة الأمريكتين

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة CNN، إنه لم يكن قلقًا بشأن مقاطعة بعض القادة، مثل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور و رؤساء آخرين من أمريكا الوسطى، لقمة الأمريكتين في لوس أنجلوس.

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وأجاب بايدن بـ"لا"، عندما سأله كيفين ليبتاك من CNN، عما إذا كان يشعر بالقلق من تلك المقاطعة، وذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع الصحفيين خارج اجتماع عقده مع نائب الرئيس كامالا هاريس وقادة منطقة البحر الكاريبي.

وقال الرئيس الأمريكي: "هدفي هو تكثيف العلاقة مع تلك المنطقة".

وأهدر قرار الرئيس المكسيكي بمقاطعة القمة الجهود التي بذلها بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لإقناع أوبرادور بالحضور.

وسلطت مقاطعة العديد من القادة للقمة احتجاجًا على قرار بايدن بعدم دعوة 3 من الحكام المستبدين (رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا)، الضوء على نضال الولايات المتحدة من أجل أن تمارس نفوذا في منطقة أصبحت منقسمة سياسيًا وتكافح اقتصاديًا.