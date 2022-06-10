لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: تغريدة لترامب ألهمت المتطرفين

عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب

(CNN)-- قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الخميس، إنها حصلت على "أدلة جوهرية" تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول.

وذكر رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون أن ترامب كتب تغريدة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020 دعا فيها إلى المشاركة في "احتجاج كبير في العاصمة واشنطن" على نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، فيما استشهدت وزارة العدل الأمريكية بهذه التغريدة في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بواقعة الاقتحام، وقالت الوزارة إنها "كانت لحظة مهمة وألهمت العديد من مثيري الشغب".

وعرضت اللجنة لقطات لم تعرض من قبل لأنصار ترامب خلال عملية اقتحام الكونغرس ومهاجمة ضباط الشرطة.

وكشفت نائبة رئيس لجنة التحقيق، ليز تشيني، أن اللجنة حصلت على أقوال شهود عيان توضح بالتفصيل كيف قاوم دونالد ترامب بغضب عندما حثه مستشاروه على إصدار بيان لإبعاد مثيري الشغب مع اندلاع أعمال العنف.

وقالت تشيني إن اللجنة ستقدم شهادة من مسؤولين سابقين في البيت الأبيض بأن ترامب "لم يكن يريد حقًا إبداء أي شيء" تجاه مثيري الشغب.

وكانت النائبة ليز تشيني وصفت، في وقت سابق، تقاعس ترامب عن إبعاد مثيري الشغب بأنه "تقصير في أداء الواجب"، ومن المتوقع أن يكون ذلك موضوعا رئيسيا خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة.