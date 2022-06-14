(CNN)-- قالت القوات الجوية الأمريكية إن طاقم الطائرة العسكرية من طراز "سي–17"، التي كانت في مطار كابول بأفغانستان أثناء الإخلاء الفوضوي الذي حدث في الصيف الماضي، تصرف بـ"شكل مناسب" عند مغادرة المطار، على الرغم من اكتشاف أشلاء بشرية في قاعدة عجلة بالطائرة عند هبوطها في قطر.

وفي ذلك الوقت، كان آلاف الأفغان اليائسين يسعون للهروب من بلادهم عقب سيطرة طالبان عليها، وأظهر مقطع فيديو أشخاص يتشبثون بطائرات النقل العسكرية أثناء إقلاعها من مطار كابول في أغسطس/ آب 2021.

ووجدت مراجعة للقوات الجوية الأمريكية في ضوء الظروف في المطار حي ث كان الطيارون يحاولون العمل في حالة من الفوضى، أن طاقم الطائرة تصرف هذا الطاقم بشكل مناسب واتخذ القرار السليم بـ"التحليق بالطائرة بأسرع ما يمكن عند مواجهة وضع أمني غير مسبوق وسريع التدهور".

يذكر أن تقرير صدر، في وقت سابق، عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أطلعت عليه شبكة CNN، قال إن القوات الأمريكية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من 7 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن تلك المعدات كانت الولايات المتحدة نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عامًا ولكنها تُركت بعدما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان، وهذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين: حركة "طالبان".