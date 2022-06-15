مسؤولون استخباراتيون: حرب أوكرانيا تمر بمرحلة حرجة تحدد مصيرها

(CNN)-- يستخدم الجيش الأوكراني خلال معركته ضد القوات الروسية ذخيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية تناسب الأنظمة القديمة في الوقت الذي يناشد فيه الغرب لإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة وتحشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا.

ويعتقد مسؤولون استخباراتيون وعسكريون غربيون أن الحرب في أوكرانيا تمر بمرحلة حرجة يمكن أن تحدد النتيجة طويلة المدى للصراع، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الاستخبارات الأمريكية والغربية الأخرى.

وقد تفرض هذه اللحظة المحورية أيضا قرارا صعبا على الحكومات الغربية، التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة باطراد على اقتصاداتها ومخزوناتها الوطنية من الأسلحة.

ويستعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لقيادة مجموعة عمل من حوالي 50 دولة لمناقشة الأزمة، يوم الأربعاء، حيث تتوقع الولايات المتحدة المزيد من الإعلانات عن حزم الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي كبير.

وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن إحباطهم من أن هذه الذخائر الحيوية تبدو وكأنها تتدفق في المعركة الجزئية وأثاروا مخاوف من أن الالتزام الغربي قد ينخفض ​​في لحظة حاسمة.

وقال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو): "أعتقد أنك على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر، إما أن يصل الروس إلى سلوفيانسك وكراماتورسك أو سيوقفهم الأوكرانيون، وإذا كان الأوكرانيون قادرين على الصمود، في مواجهة هذا العدد من القوات، فسيكون ذلك مهمًا".

3 نتائج محتملة

ويراقب المسؤولون الغربيون عن كثب 3 سيناريوهات محتملة يعتقدون أنها قد تتكشف: فيمكن لروسيا أن تواصل تحقيق مكاسب متزايدة في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود يستمر لأشهر أو سنوات، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين وأزمة بطيئة التدهور والتي ستستمر في استنزاف الاقتصاد العالمي.

وهناك ما يعتبره المسؤولون الاحتمال الأقل حدوثا: يمكن لروسيا إعادة تحديد أهدافها الحربية، والإعلان عن تحقيقها النصر ومحاولة هندسة الاقتراب من القتال، وفي الوقت الحالي، يبدو أن هذا السيناريو ليس أكثر من مجرد تمني، كما تقول المصادر.

إذا كانت روسيا قادرة على تعزيز بعض مكاسبها في الشرق، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون بشكل متزايد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتمكن في نهاية المطاف من استخدام تلك المنطقة كنقطة انطلاق للتوغل أكثر في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر تحذيرا، يوم الثلاثاء، في محاولة لحث الغرب على إرسال المزيد من الأسلحة بشكل أسرع: "أنا متأكد من أنه إذا لم تكن أوكرانيا قوية بما فيه الكفاية، فسوف يذهبون إلى أبعد من ذلك لقد أظهرنا لهم قوتنا ومن المهم أن يتم إظهار هذه القوة أيضًا معنا من قبل شركائنا الغربيين أيضًا".

وقال إن المساعدة العسكرية الغربية "يجب أن تأتي بشكل أسرع" إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.

ويعتقد المسؤولون الغربيون على نطاق واسع أن روسيا في وضع أكثر تفضيلًا في الشرق، يعتمد فقط على الكتلة، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، مع ذلك أن "التقدم الروسي ليس نتيجة محسومة".

ويعانى كلا الجانبين من خسائر هائلة ويواجهان الآن نقصًا محتملاً في القوات، لقد عانت روسيا أيضًا من خسائر تصل إلى ثلث قوتها البرية، وقد صرح مسؤولو الاستخبارات الأمريكية علنًا بأن روسيا ستكافح لتحقيق أي مكاسب جدية دون تعبئة كاملة، وهي خطوة سياسية خطيرة لم يرغب بوتين في القيام بها حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، يتركز القتال في مدينتين على جانبي نهر سيفيرسكي دونيتس ، سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. المقاتلون الأوكرانيون محاصرون بالكامل تقريبًا في سيفيرودونيتسك.

وعلى الرغم من أن المحللين الغربيين يعتقدون أن أوكرانيا لديها فرصة أفضل للدفاع عن ليسيتشانسك، التي تقع على أرض مرتفعة، إلا أن هناك بالفعل إشارات مقلقة على أن روسيا تحاول قطع خطوط الإمداد بالمدينة من خلال التقدم من الجنوب الشرقي.

وقال زيلينسكي، الأسبوع الماضي: "من نواح كثيرة، يتم تحديد مصير دونباس بهاتين المدينتين".

تفضيل للأنظمة السوفيتية

يصر المسؤولون الأمريكيون على أن الأسلحة الغربية لا تزال تتدفق إلى الخطوط الأمامية للقتال لكن التقارير المحلية عن نقص الأسلحة والنداءات المحبطة من المسؤولين الأوكرانيين على الخطوط الأمامية أثارت تساؤلات حول مدى فعالية تشغيل خطوط الإمداد.

ولقد توسلت أوكرانيا ليس فقط للحصول على مدفعية الثقيلة ولكن أيضًا للحصول على المزيد من الإمدادات الأساسية، مثل الذخيرة.

وتقول المصادر إن جزءًا من المشكلة هو أنه حتى مع نفاد الذخائر السوفيتية القديمة في أوكرانيا التي تناسب الأنظمة الحالية، كانت هناك أيضًا عقبات تحول دون نقل مقاتلاتها إلى الأنظمة الغربية المتوافقة مع الناتو.

لسبب واحد، هو أن تدريب الجنود على هذه الأنظمة يستغرق وقتا ويأخذ المقاتلين اللازمين بعيدًا عن ساحة المعركة.

ووفقا لمصدر مطلع على الاستخبارات الأمريكية، في بعض الحالات، تختار أوكرانيا عدم استخدام الأنظمة الغربية غير المألوفة فعلى سبيل المثال ، على الرغم من تلقي مئات الطائرات بدون طيار Switchblade ، تفضل بعض الوحدات استخدام الطائرات بدون طيار المزودة بالمتفجرات التي تكون أكثر سهولة في الاستخدام.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت عن حزمة مساعدات جديدة في وقت سابق من هذا الشهر تشمل النظام الصاروخي HiMARS ، والذي طلبته أوكرانيا بشكل عاجل لأسابيع لكن على الرغم من أن مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين بدأت التدريب على النظام فور الإعلان عن الحزمة، إلا أنها تتطلب 3 أسابيع من التدريب ولم تدخل المعركة بعد.

واكتفى المسؤول الدفاعي الكبير بالقول إن النظام سيدخل أوكرانيا "قريبا".

وفي غضون ذلك، لا يزال هناك عدد محدود من الذخائر التي تعود إلى الحقبة السوفيتية موجودة في أماكن أخرى من العالم والتي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

وتحث الولايات المتحدة الدول التي لديها مخزونات قديمة على معرفة ما لديها من مخزون متاح لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لديها صورة واضحة لخسائر روسيا في ساحة المعركة، إلا أنها كافحت منذ البداية لتقييم القوة القتالية لأوكرانيا.

وأقر المسؤولون بأن الولايات المتحدة ليس لديها صورة واضحة عن أين تذهب الأسلحة الغربية أو مدى فعالية استخدامها بمجرد عبورهم الحدود إلى أوكرانيا مما يجعل التنبؤات الاستخباراتية حول القتال صعبة وقرارات سياسية حول كيف ومتى يتم إعادة إمداد أوكرانيا صعبة بنفس القدر.

وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تحاول "فهم أفضل لمعدل استخدام الأوكرانيين ووتيرة العمليات"، وعندما سئل على وجه التحديد عما إذا كانت أوكرانيا تنفد من الذخيرة والأسلحة، قال: "من الصعب معرفة ذلك".

ومن الواضح أن أوكرانيا تستخدم بشدة المدفعية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لأن الكثير منها يتحرك داخل وخارج البلاد للإصلاحات.

ويقول المسؤولون الغربيون إن هذه النقطة الغامضة تعود جزئيًا إلى أن أوكرانيا لا تخبر الغرب بكل شيء ولأن القتال يتركز في منطقة صغيرة قريبة نسبيًا من روسيا، فإن أجهزة المخابرات الغربية لا تتمتع بنفس الرؤية التي تتمتع بها في أماكن أخرى.

وقال مسؤول كبير في الناتو: "عندما تصل إلى المستوى التكتيكي، لا سيما في الموقع الذي يوجد فيه أغلب عمليات القتال، يكون بعيدًا عنا ، وأقرب إلى روسيا ، وتكون القوات أكثر كثافة في أماكن قريبة جدًا جدًا من بعضها البعض لذلك من الصعب الحصول على صورة دقيقة جيدة لحالة القتال في بعض الأحيان في الشرق".

وأضاف أنه من الصعب أيضًا التنبؤ بأداء الجيش الأوكراني في هذه اللحظة المحورية لأنه مع تزايد الخسائر، يتم إرسال متطوعين مدنيين مدربين على عجل للمشاركة في القتال، وأداؤهم غير معروف.

توقعات بشأن الخطوة التالية لبوتين

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في غضون ذلك، لا يرى المسؤولون الأمريكيون وغيرهم من المسؤولين الغربيين أي مؤشر على أن التزام بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل.

وقال المسؤول بالناتو: "فيما يتعلق بالأهداف الإستراتيجية لبوتين لا أرى أي مؤشرات على أن تلك الأهداف قد تغيرت، فلا يزال يعتقد أنه سيكون ناجحًا في نهاية المطاف ، وسيحكم فعليًا أو سيكتسب شكلاً من أشكال السيطرة السياسية على أوكرانيا إما في جزء مهم أو بشكل مثالي كليًا".

ولكن حتى لو ظل التزام بوتين صارمًا، فهناك وعي متزايد بأن الغرب قد لا يكون كذلك.

فمع استمرار القتال، استمرت التكلفة على عاتق الحكومات الغربية في الارتفاع، وأصبحت بعض الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قلقة من أن تدفق الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا قد أدى إلى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها.

واعترف المسؤول الكبير بالإدارة الأمرييكية بأن ذلك "مصدر قلق مشروع" للولايات المتحدة.

ثم هناك بالطبع ارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم المرتفع، مع بدء هذه التكاليف في التأثير على المواطنين العاديين، في الولايات المتحدة وأوروبا، ومع بدء اهتمام وسائل الإعلام بالانتقال من وطأة القتال اليومية ، يخشى بعض المسؤولين أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يتضاءل.

وسخر داميان ماجرو، المتحدث باسم الفيلق الأجنبي للدفاع عن أوكراني، يوم الاثنين، من "الشعور بالرضا" بين رعاة أوكرانيا العسكريين، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الدعم إذا أرادت هزيمة الغزو الروسي.