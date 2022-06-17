أزمة الإساءة إلى النبي محمد.. كل ما قد تود معرفته عن التصريحات وردود الفعل

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تدين التعليقات "الهجومية" التي أدلى بها سياسيان من حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم بالهند حول النبي محمد، والتي أثارت ردودا واسعة في دول العالم الإسلامي.

البيان جاء على لسان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقال فيه: "ندين التعليقات الهجومية التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، ويسعدنا أن نرى أن الحزب أدان علنًا تلك التعليقات".

وكانت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، قد أدلت بتصريحات مهينة بشأن النبي محمد الشهر الماضي خلال حلقة نقاش على قناة إخبارية، وزُعم أن تعليقاتها تبعتها تعليقات معادية للإسلام من قبل زعيم آخر في حزب بهاراتيا جاناتا على تويتر.

ويذكر أن تنظيم القاعدة قال في بيان منشور على موقعه على الإنترنت إن "المعتدين على الرسول محمد فخر الإنسانية لن يجدوا عفوًا ولا رحمة، ولا ينقذهم سلام وأمن، ولن ينتهي الأمر بأي كلام إدانة أو كلام حزين".

ولم يذكر التنظيم أسماء المسؤولين بشكل مباشر لكنه حذر من أنهم "لن يجدوا ملاذًا في منازلهم ولا في معسكرات الجيش المحصنة"، وفقًا للبيان.