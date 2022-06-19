(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الغرب يجب أن يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا حيث تحقق روسيا مكاسب إضافية في معركة شرسة للسيطرة على شرق البلاد.

في تعليقات منفصلة نُشرت الأحد، أكد ستولتنبرغ وجونسون أيضًا أنه يجب على الحكومات الغربية مواصلة دعم أوكرانيا لردع أي عدوان في المستقبل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية إنه لا أحد يعرف كم من الوقت سيستمر الصراع ولكن "علينا الاستعداد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات".

وأضاف: "يجب ألا نتوقف عن دعم أوكرانيا. حتى لو كانت التكاليف مرتفعة، ليس فقط للدعم العسكري، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

كتب بوريس جونسون في صحيفة "صنداي تايمز" بعد زيارته الثانية إلى كييف يوم الجمعة، أن الحلفاء الغربيين يجب أن "نجهز أنفسنا لحرب طويلة، حيث يلجأ بوتين إلى حملة استنزاف، في محاولة لسحق أوكرانيا بوحشية مطلقة".

وقال جونسون إن الاستيلاء على منطقة دونباس الأوكرانية، التي تغطي معظم شرق أوكرانيا، كان هدف بوتين على مدار السنوات الثماني الماضية "عندما أشعل تمردًا انفصاليًا وشن غزوه الأول".

وبينما كانت روسيا لا تزال تفتقر إلى هذا الهدف، "قد لا يدرك بوتين ذلك، لكن مخططه الإمبراطوري الكبير للاستعادة الكاملة لأوكرانيا قد خرج عن مساره. وفي عزلته، ربما لا يزال يعتقد أن الغزو الكامل ممكن".

وشدد الرجلان على ضرورة تجنب أي عدوان روسي في المستقبل.

قال ستولتنبرغ: "إذا تعلم بوتين الدرس من هذه الحرب بأنه يمكنه أن يستمر فيه كما فعل بعد حرب جورجيا في عام 2008 واحتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014، فسوف ندفع ثمناً أعلى بكثير".

سأل جونسون عما سيحدث إذا كان الرئيس بوتين حرًا في إبقاء جميع مناطق أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية الآن. وقال جونسون: "ماذا لو لم يكن أحد على استعداد لرفع إصبعه عندما ضم هذه الأرض المحتلة وشعبها الخائف إلى روسيا الكبرى؟ هل سيحقق هذا السلام؟"

وقال جونسون إنه من خلال الدعم القوي طويل الأمد لأوكرانيا "سنقوم نحن وحلفاؤنا بحماية أمننا بقدر حماية أوكرانيا وحماية العالم من أحلام بوتين المميتة وأولئك الذين قد يسعون إلى تقليدها".

كتب جونسون: "الوقت هو العامل الحيوي. كل شيء سيعتمد على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز قدرتها على الدفاع عن أراضيها بشكل أسرع من قدرة روسيا على تجديد قدرتها على الهجوم. مهمتنا هي تكريس الوقت إلى جانب أوكرانيا".

وقال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن القتال العنيف مستمر في مدينة سيفيرودونتسك - مركز المعركة الدامية في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا - والمجتمعات المحيطة حيث تحاول القوات الروسية كسر مقاومة المدافعين الأوكرانيين والاستيلاء على أجزاء من لوغانسك الشرقية، المنطقة التي لا يسيطرون عليها بالفعل.

وأثناء وصول أنظمة الأسلحة الغربية، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع من أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى أن تأتي الأسلحة بشكل أسرع حيث تكدس روسيا ميزة مدفعية كبيرة حول المدينتين في شرق أوكرانيا.

ويصر المسؤولون الأمريكيون على أن الأسلحة الغربية لا تزال تتدفق إلى الخطوط الأمامية للقتال. لكن التقارير المحلية عن نقص الأسلحة - والنداءات المحبطة من المسؤولين الأوكرانيين على الخطوط الأمامية - أثارت تساؤلات حول مدى فعالية تشغيل خطوط الإمداد.

أعلنت إدارة بايدن الأربعاء أنها ستقدم مليار دولار إضافي كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي حزمة تشمل شحنات إضافية من مدافع الهاوتزر والذخيرة وأنظمة الدفاع الساحلية. في حين أن المملكة المتحدة "تخطط للعمل مع أصدقائنا لإعداد القوات الأوكرانية للدفاع عن بلادهم، مع إمكانية تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل 120 يومًا"، قال جونسون.

بينما كانت روسيا تحقق مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا، شدد جونسون على استنزاف القوات الروسية في المعارك الطاحنة، قائلاً إن روسيا ستحتاج إلى "سنوات، وربما عقود، لاستبدال هذه الأجهزة. وساعة بساعة تنفق القوات الروسية المعدات والذخيرة بشكل أسرع مما يمكن أن تنتجها مصانعها".

في نهاية هذا الأسبوع، زار زيلينسكي الخطوط الأمامية في مدينة أوديسا الساحلية ومدينة ميكولايف الجنوبية، وكلاهما هدف روسي في محاولته للاستيلاء على ساحل البحر الأسود.

وأضاف جونسون أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود يعني أن "25 مليون طن من الذرة والقمح - الاستهلاك السنوي الكامل لجميع البلدان الأقل نموا - مكدسة في صوامع في جميع أنحاء أوكرانيا".

وحول قمة الناتو المرتقبة في مدريد، قال ستولتنبرغ إنه سيتم تبني مفهوم إستراتيجية جديد "سيعلن أن روسيا لم تعد شريكًا، ولكنها تهديد لأمننا وسلامنا واستقرارنا".

وقال إن "قعقعة السيوف النووية الروسية أمر خطير وغير مسؤول. يجب أن يعلم بوتين أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم شنها على الإطلاق".