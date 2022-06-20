أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فشل التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالفوز بالأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي في جولة ثانية ونهائية للانتخابات التشريعية في البلاد، رغم أن التحالف سيبقى الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحصل تحالف ماكرون على 245 في البداية من أصل 577، وفقا للنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، وهو الرقم الذي يجعله يتفوق على أي حزب سياسي آخر لكنه فشل في حجز 289 مقعدا وهو الرقم المطلوب للفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

واحتل الاتحاد الشعبي والبيئي الجديد، وهو تحالف يساري يقوده اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، المركز الثاني بحصوله على 121 مقعدا، وفقا لنتائج وزارة الداخلية، ليصبح هذا التجالف القوة المعارضة الأكثر قوة في البلاد، لكن من المتوقع أن ينقسم التحالف على بعض النقاط الخلافية تحت قبة البرلمان.

من جانبه، حقق حزب اليمينية المتطرفة، مارين لو بان، والتي كانت مرشحة للرئاسة الفرنسية، أكبر فوز له، بعد أن نجح بحجز 89 مقعدا واحتل المركز الثالث في السباق الانتخابي.

ولم يصوت أكثر من نصف الشعب الفرنسي في هذه الانتخابات، إذ بلغت نسبة عدم المشاركين 53.77% من مجمل الفرنسيين.