التماس من "خافيير ماسك" ليصبح "فيفيان ويلسون" وقطع أي صلة بإيلون ماسك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقدمت ابنة إيلون ماسك، العابرة جنسيا، بالتماس إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا للاعتراف باسمها الجديد وجنسها، قائلة إنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير "بأي شكل من الأشكال".

وجاء الالتماس باسم خافيير ألكسندر ماسك، مع بلوغ سن الـ18 في وقت سابق من العام الجاري، إلى محكمة في لوس أنجلوس.

ويطلب الالتماس تغيير اسم خافيير ألكسندر ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون. وويلسون هو الاسم الأخير لوالدتها، جوستين ويلسون، زوجة ماسك السابقة وأم لخمسة من أبنائه السبعة.

ويعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 214 مليار دولار.