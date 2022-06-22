(CNN)-- أيد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، يوم الثلاثاء، حكما أصدرته محكمة بحظر "البوركيني"، الذي ترتديه المسلمات بهدف تغطية الجسم، بعد أن أصدرت مدينة غرونوبل قرارا يسمح بارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة العامة.

وقال مجلس الدولة الفرنسي إن قرار حظر البوركيني يرجع إلى أنه "من المحتمل أن يؤثر على الأداء السليم للخدمة العامة والمعاملة المتساوية للمستخدمين"، وأضاف أن خطوة السماح بارتداء البوركيني "ستقوض مبدأ حيادية الخدمات العامة".

كانت مدينة غرونوبل قررت، في مايو/ أيار 2021، السماح بارتداء "البوركيني"، وهي خطوة نقضتها المحكمة الإدارية للمدينة في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وقال مجلس الدولة، في بيان، إنه "خلافًا للهدف المزعوم لمدينة غرونوبل، فإن قرار المدينة بالموافقة على ارتداء البوركيني يهدف فقط إلى تلبية مطلب ذي طابع ديني".

وأضاف أن قرار غرينوبل سمح لبعض المستحمين بمخالفة "قواعد النظافة والأمن"، وخلص المجلس إلى أن "ارتداء "البوركيني يؤثر بالتالي على الأداء السليم للخدمة العامة، ويقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، وبالتالي فإن حيادية الخدمة العامة معرضة للخطر".

يذكر أن مفهوم "الحياد" أو العلمانية مكرس في المبادئ الإدارية الفرنسية الحديثة، والتي تم تعزيزها العام الماضي من خلال ما يسمى بـ "قانون الانفصالية"، الذي أقرته حكومة إيمانويل ماكرون.

ويؤكد حكم يوم الثلاثاء التطبيق الأول للتشريع، الذي أيده وزير الداخلية ذو الميول اليمينية جيرالد دارمانين، والذي يحظر صراحة الأفعال التي "هدفها الواضح هو الرضوخ لمطالب طائفية ذات أهداف دينية".