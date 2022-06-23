أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافق القادة الأوروبيون، الخميس، على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "المرشح" للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل على تويتر: "اتفاق، قرر المجلس الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، خطوة تاريخية".

وأضاف ميشيل مهنئا الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي، ونظيرته المولدوفية، مايا ساندو : "يمثل اليوم خطوة مهمة في طريقكما نحو الاتحاد الأوروبي"، حسب قوله.

وتابع رئيس المجلس الأوروبي قائلا: "مستقبلنا بوحدتنا معا"، على حد قوله.

وقال ميشيل إن المجلس الأوروبي قرر الاعتراف بجورجيا من منظور أوروبي وأصبح جاهزا لمنحها صفة المرشح عند إيجاد الحلول اللازمة للأولويات المعلقة.