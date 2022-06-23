ليتوانيا مستعدة لمواجهة "أي أعمال انتقامية" من روسيا

(CNN) -- قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن بلاده مستعدة لمواجهة أي أعمال انتقامية من جانب روسيا بعد أن حظرت حكومته عبور بعض البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها إلى جيب كالينينغراد في روسيا.

وأضاف نوسيدا، لوكالة "رويترز" للأنباء في مقطع فيديو نشر يوم الأربعاء: "نحن جاهزون ومستعدون لنوع من الأعمال غير الودية من جانب روسيا أو الانفصال عن شبكة الكهرباء أو أي إجراءات أخرى".

يذكر أن هناك شبكة كهرباء تربط بين روسيا وبيلاروسيا ودول البلطيق.

وقال ناوسيدا إنه لا يعتقد أن روسيا ستتحدى ليتوانيا عسكريًا لأن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ودافع عن قرار منع مرور بعض البضائع، قائلا إن حكومته تنفذ ما تقرر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذكر: "ننفذ فقط العقوبات التي تم فرضها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهذا لا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين روسيا وليتوانيا".

وأضاف: "نتطلع إلى تنفيذ المراحل التالية من العقوبات، وسيكون جيدًا جدًا أن تشرح المفوضية الأوروبية محتوى العقوبات للسلطات الروسية وربما تزيل بعض التوترات التي تنشأ الآن، لأن تصعيد التوترات لن يفيد أي من الجانبين".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه هناك مناقشة بشأن القيام بإجراءات انتقامية جراء حظر ليتوانيا عبور البضائع عبر كالينينغراد.

ولم يوضح بيسكوف ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الإجراءات، وقال إنه لا يوجد جدول زمني محدد لرد موسكو.