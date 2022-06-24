واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تشتمل على 4 وحدات من أنظمة الصواريخ المتقدمة من طراز "هيمارس"، وذخيرة مدفعية وزوارق.

ويعتبر الجزء الأكثر أهمية في تلك الحزمة هو أنظمة الصواريخ القادرة على إصابة الأهداف على بعد حوالي 40 ميلاً.

وكانت واشنطن وافقت على إرسال 4 وحدات من تلك الأنظمة الصاروخية في بداية الشهر، وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عبر حسابه على تويتر، أنها وصلت البلاد، واختتم 60 جنديا أوكرانيا الأسبوع الماضي تدريبهم على تلك الأنظمة.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وافقت إدارة جو بايدن على أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدة أمنية.