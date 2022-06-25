أمريكا: مسيرات بعد قرار المحكمة العليا عن دستورية حق الإجهاض

لحظات هستيرية بعد الموافقة على مشروع قانون يسمح بالإجهاض في الأرجنتين

واحدة من كبرى التظاهرات منذ عقود في بولندا.. احتجاجات على قانون الإجهاض

مظاهرات حاشدة في بولندا ضد حظر شبه كامل على الإجهاض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— خرجت مسيرات في مناطق مختلفة بأمريكا، عقب إلغاء المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، الجمعة، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستوري فيدرالي للإجهاض.

وبموجب هذا القرار فإنه من الآن فصاعدًا، تحدّد كل ولاية حقوق الإجهاض فيها، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات، في حين أنّ قرابة نصف الولايات لديها أو ستصدر قوانين تحظر الإجهاض، في حين سنّت ولايات أخرى إجراءات صارمة لتنظم عمليات الإجهاض.

وتجمّع المتظاهرون وأنصار الحكم بمبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، وفي مدن أخرى على مستوى البلاد، في حين تم التخطيط لتظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقًا لبحث CNN تشمل المجموعات التي ستنظم الأحداث، منظمات مثل منظمة الأبوة المخطط لها، وحظر أجسادنا، ومسيرة النساء.

وجاءت نتيجة التصويت على إلغاء القضية: 5-4 لصالح الإلغاء.

ووفقًا لمعهد غوتماشر الذي يدعم حقوق الإجهاض، فمن المرجح أن تحظر أربع ولايات إضافية عمليات الإجهاض في أقرب وقت ممكن من دون الحماية الفيدرالية.

ويذكر أن 21 ولاية على الأقل لديها قوانين أو تعديلات دستورية سارية بالفعل، تجعلها تمضي قدما بمحاولة حظر الإجهاض في أسرع وقت ممكن.