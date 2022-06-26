وزير خارجية إيران عن المحادثات مع بوريل: مثمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على المحادثات التي أجراها مع مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، قائلًا بأنها "كانت مثمرة".

وأوضح عبد اللهيان في تغريدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر اوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر".

وتابع الوزير الإيراني: "إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة، فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".

وأضاف: "خلال الاجتماع الذي استمر أربع ساعات والذي كان إيجابيا، تبادلنا وجهات النظر حول التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الأوروبي، أخبرت السيد بوريل أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تسعى لعلاقات متوازنة مع العالم، وأنه في سياسة خارجية متوازنة، تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا".

واستطرد قائلا: "لقد أوفينا دائمًا بالتزاماتنا في الاتفاق النووي ولم نترك طاولة المفاوضات أبدًا، سنواصل المفاوضات الآن دون التراجع عن حقوق الشعب الإيراني العزيز، ونأمل أن يتخذ الجانب الأمريكي بوضوح إجراءات مسؤولة وملتزمة هذه المرة بشكل واقعي وعادل في سياق المفاوضات والوصول إلى نقطة النهاية، إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة، فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم".