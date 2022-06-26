بوتين: روسيا ستزود بيلاروسيا بصواريخ ذات قدرة نووية

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن موسكو ستنقل أنظمة صواريخ "إسكندر إم" القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في تصريحات خلال اجتماع في سان بطرسبرج يوم السبت.

وفي نص قراءة الاجتماع، أعرب لوكاشينكو لبوتين عن "قلقه" ومخاوفه بشأن ما زعم أنه رحلات جوية لطائرات تابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "تتدرب على حمل رؤوس حربية نووية" بالقرب من حدود بيلاروسيا.

وطلب لوكاشينكو من بوتين التفكير في "رد معاكس" على الرحلات الجوية أو تطوير الطائرات المقاتلة الروسية Su-35، المنتشرة حاليًا في بيلاروسيا، حتى تتمكن من "حمل رؤوس حربية نووية".

ورد بوتين بأنه رغم إمكانية مضاهاة الطلعات الجوية الأمريكية، إلا أنه "ليست هناك حاجة لذك"، مقترحًا أن الجيش البيلاروسي لديه عدد كبير من طائرات Su-25 التي يمكن تحويلها إلى طائرات ذات قدرات نووية بدلاً من ذلك.

وتواصلت شبكة CNN مع البنتاغون للتعليق على مزاعم لوكاشينكو.