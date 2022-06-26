لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مقر الإقامة الملكي لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إن الأمير تلقى تبرعات خيرية وتم اتباع الإجراءات الصحيحة بعد أن ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أمير ويلز قبل حقيبة تحتوي على مليون يورو نقدًا من سياسي قطري.

وفقًا لصحيفة صنداي تايمز، كانت الحقيبة التي تبلغ قيمتها مليون يورو نقدًا واحدة من ثلاث دفعات نقدية حصل عليها شخصيًا بلغ مجموعها 3 ملايين يورو من الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق لدولة قطر بين عامي 2011 و2015. لم يُتحقق بشكل مستقل من تقرير التايمز.

وقال مقر إقامة ولي العهد البريطاني لشبكة CNN، في بيان، "إن التبرعات الخيرية التي وردت من الشيخ حمد بن جاسم تم تحويلها على الفور إلى إحدى جمعيات الأمراء الخيرية التي نفذت الحكم المناسب وأكدت لنا أنه تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في إحدى المناسبات أن الشيخ حمد منح للأمير تشارلز مليون يورو، وبحسب ما ورد تم حشوها في حقائب محمولة من ماركة Fortnum و Mason.

في مناسبة أخرى، قبل الأمير تشارلز حقيبة قماشية تحتوي على مليون يورو خلال اجتماع فردي خاص في مقر إقامته (كلارنس هاوس) في عام 2015، وفقًا لتقارير صنداي تايمز.

ذكرت الصحيفة أن المدفوعات تم إيداعها في حسابات صندوق أمير ويلز الخيري (PWCF)، وهو كيان يمول المشاريع الخاصة للأمير وممتلكاته في اسكتلندا.

قال مصدر ملكي لشبكة CNN إنهم يرفضون الكثير من التفاصيل الواردة في تقرير "صنداي تايمز". وقال المصدر الملكي إنهم لا يجادلون في حقيقة التبرعات الخيرية وتم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة مما نظروا إليه منذ أكثر من عقد من الزمان.

لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء حول المدفوعات كان غير قانوني.