روسيا تمنع دخول زوجة بايدن إلى أراضيها

مقاتلان أمريكيان محتجزان من قبل انفصاليين مدعومين من روسيا بدونيتسك

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(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها أضافت السيدة الأولى للولايات المتحدة وسياسيين أمريكيين آخرين إلى قائمة الأشخاص المحظورين من دخول البلاد.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء جاء "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية".

وجاء في البيان أن المواطنين الأمريكيين المدرجين في القائمة، والتي تضم أيضًا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ممنوعون من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى.

وذكر البيان أن القائمة تشمل "أعضاء مجلس الشيوخ مشاركين في ما يسمى بمجموعة ماكفول يرماك، التي تضع توصيات بشأن القيود المعادية لروسيا، وكذلك أفراد عائلة الرئيس جون بايدن".