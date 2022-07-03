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نشر الأحد ، 03 يوليو / تموز 2022

(CNN) - وقع إطلاق نار على عدة أشخاص في مركز تسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وتم اعتقال شخص واحد، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة خلال مؤتمر صحفي الأحد إن عدة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار.

وقال سورين توماسن، رئيس شرطة كوبنهاغن، للصحفيين، إنه تم القبض على شخص واحد، وُصف بأنه شاب من أصل دانماركي يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث يجري تحقيق واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع الأحد بالقرب من مركز تسوق فيلدز في كوبنهاغن.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يجرون في المركز التجاري وضباط إنفاذ القانون مدججين بالسلاح في مكان الحادث.

