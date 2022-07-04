ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار قرب شيكاغو إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار فى ضاحية هايلاند بارك القريبة من مدينة شيكاغو الأمريكية، إلى 6 أشخاص، حسبما قال قائد الشرطة في مكان الحادث.

وقال قائد الشرطة كرس أونيل للصحفيين، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بجروح في إطلاق النار.

وقال أونيل إن السلطات لا تزال تبحث عن المشتبه به الذي يصفونه بأنه رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا ويرتدي قميصًا أبيض أو أزرق.

في وقت سابق، قال بيان صحفي صادر عن الضاحية الثرية إنه تم العثور على دليل على وجود سلاح ناري من مكان الحادث.

وتسبب إطلاق النار في هايلاند بارك، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال شيكاغو، في فرار مئات الأشخاص.

وقالت مدينة هايلاند بارك إنه تم إلغاء عرض وموكب يوم الاستقلال، ونصحت الناس بتجنب منطقة وسط المدينة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه الشاهد، هوغو أغيليرا، سيارة إسعاف تستدير على طريق وسيارة شرطة مع صفارات الإنذار، بينما يتجمع الناس على رصيف.

يبلغ عدد سكان ضاحية هايلاند بارك حوالي 30 ألف شخص ويبلغ دخل الفرد فيها حوالي 90 ألف دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط ​​الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات تعداد الولايات المتحدة.

ألغت ضواحي ديرفيلد وإيفانستون القريبة عروض 4 يوليو/ تموز في أعقاب إطلاق النار.