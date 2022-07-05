روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ لخمس مناطق شمال إيطاليا في ظل ظروف الجفاف القاسية، حسبما ذكرت الحكومة الاثنين في بيان صحفي. يسمح الإعلان للسلطات باتخاذ القرارات بشكل أسرع وتجاوز الروتين.

ستستمر حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتشمل المنطقة الواقعة على جانبي نهر بو وجبال الألب الشرقية، ومناطق إميليا رومانيا، وفريولي فينيتسيا جوليا، ولومبارديا، وبيمونتي إي فينيتو.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت CNN كيف أدى فصل الشتاء الجاف بشكل غير عادي إلى أسوأ جفاف في المناطق الشمالية من إيطاليا منذ أكثر من 70 عامًا.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، سجّل نهر بو - الشريان الرئيسي الذي يمر عبر قلب إيطاليا - مستويات مياه منخفضة قياسية. يكشف رسم متحرك من مهمة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-2 التابع للوكالة كيف "تقلص النهر بشكل كبير" بين يونيو/ حزيران 2020 ويونيو/ حزيران 2022.