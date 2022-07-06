استقالة وزير الأسرة والطفولة بحكومة بوريس جونسون

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلن ويل كوينس وزير الأسرة والطفولة في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، استقالته معتبرا بأنه "ليس لديه خيار" بعد ساعات فقط من ظهوره على شاشة التلفزيون للدفاع عن رئيس الحكومة، بوريس جونسون.

وقال كوينس على حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "ببالغ الحزن والأسف قدمت استقالتي هذا الصباح إلى رئيس الوزراء بعد أن قبلت وكررت تأكيدات يوم الاثنين لوسائل إعلام تبين الآن أنها غير دقيقة".

وكانت لورا تروت وهي مشرعة بريطانية أخرى وعضو في حزب جونسون المحافظ، قدمت استقالتها من منصبها كسكرتيرة برلمانية خاصة لوزارة النقل يوم الأربعاء.

وقالت تروت بتدوينة على صفحتها التي تم التحقق منها على "فيسبوك": "الثقة في السياسة - ويجب أن تكون دائمًا - ذات أهمية قصوى، لكن للأسف هذا الأمر فُقد في الأشهر الأخيرة".