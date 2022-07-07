بوريس جونسون يقيل وزيرا طالبه بالاستقالة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات مايكل غوف، وفقا لتصريحات جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشؤون البرلمان، لشبكة CNN.

وأضاف دادريدج أن جونسون كان يحب غوف ولكن من "الخطأ" وصف الوزير بأنه أحد أقرب أصدقاء بوريس جونسون، وتابع: "لقد كان مايكل غوف وزير خارجية عظيما من نواح عديدة، فقد ساعد رئيس الوزراء بعدة طرق، ولكن سيتم استبداله، وسنمضي قدما".

ووفقا لتقارير إعلامية كان غوف دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى الاستقالة على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حكومته جراء موجة استقالات كبيرة لمسؤولي الحكومة، بينهم وزراء بارزون اعتراضا على أداءه جونسون والفضائح المتوالية لحكومته.

وقالت المحامية العامة البريطانية سويلا برافرمان، في مقابلة مع قناة آي تي في، مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني يجب أن يستقيل.

وذكر جيمس دادريدج أن جونسون يتمتع بـ"حالة معنوية جيدة"، وردا على سؤال عما إذا كان بوريس جونسون يعتقد أنه يستطيع الفوز في التصويت بشأن سحب الثقة منه مرة أخرى، قال دادريدج إن رئيس الوزراء البريطاني "يقاتل لأنه يعتقد أنه قادر على الفوز".

وأضاف أن بوريس جونسون يدرك أن ما يسمى بلجنة 1922، وهي لجنة من أعضاء البرلمان المحافظين، ستجري انتخابات ويمكن أن تغير القواعد ولكن الأغلبية "ليست ضده".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني رفض التنحي، وأخبر أعضاء حكومته أن تنظيم الانتخابات هو آخر شيء تحتاجه بريطانيا، وتأتي تصريحات جونسون وسط فضائح وموجة استقالات كبيرة لمسؤولي الحكومة، بينهم وزراء بارزون.

وقال جونسون: "آخر شيء تحتاجه هذه الدولة... لن أتنحى، وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات. على العكس من ذلك، أعتقد أن الخطر يكمن في أن يستمر الناس في التركيز على هذا النوع من الأشياء. وأعتقد أن هذا خطأ، ما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في الاستقرار."

وتلقى رئيس الوزراء البريطاني، ضربة كبيرة، يوم الثلاثاء، عندما أعلن اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في فضيحة، في إشارة إلى استقالة نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشؤون الانضباط كريس بينشر، من منصبه الخميس الماضي وسط مزاعم بأنه تحسس ضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة، وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية، و أحرجت نفسي والآخرين".