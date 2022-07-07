لندن، المملكة المتحدة (CNN)—مع توقعات إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الاستقالة من منصبه، الخميس، إلا أنه لا تؤدي هذه الاستقالة إلى إجراء انتخابات عامة تلقائيا لاختيار خلفه.

إذا استقال جونسون، فإن حزب المحافظين سيجري انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد، والذي سيصبح بعد ذلك رئيسًا للوزراء. من المحتمل أن يظل جونسون في المنصب حتى يتم اختيار الرئيس الجديد، كما فعل أسلافه تيريزا ماي وديفيد كاميرون عندما استقالوا في مايو 2019 ويونيو 2016 على التوالي.

باستثناء استقالة أخرى أو إجراء انتخابات مبكرة، سيقود رئيس الوزراء الجديد المملكة المتحدة حتى الانتخابات التالية المقررة في عام 2024.

وبحسب PA Media في وقت سابق، نقلاً عن مصدر في داونينغ ستريت، تحدث جونسون إلى رئيس لجنة حزب المحافظين 1922، غراهام برادي، ووافق على الاستقالة، مع تعيين زعيم جديد في مكانه من قبل مؤتمر الحزب في أكتوبر.

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