لغز فوق لغز.. فيديو لحظة تفجير معلم غامض نقشت عليه وصايا للناجين من "نهاية العالم" يثير تفاعلا

العالم
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ألواح جورجيا الإشادية
Credit: @GBI_GA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مكتب التحقيقات في جورجيا بأمريكا أو ما يُعرف باسم "GBI" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو لحظة تدمير المعلم الغامض الذي يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية في جورجيا.

ونشر مكتب التحقيقات مقاطع فيديو في 3 تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

ويذكر أن الالواح التي يطلق عليها اسم ألواج جورجيا الإرشادية، هي سلسلة من ألواح الجرانيت التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدمًا نقش عليها سلسلة من التحذيرات بشأن "عصر العقل" في المستقبل، وصفت بأنها "ستونهنغ الأمريكية"وهي عبارة عن قطعة فلكية معقدة، تزن 120 طناً من بقايا مخاوف الحرب الباردة، تم بناؤها لتعليم الناجين من "نهاية العالم" التي يخشى الرجل الغامض أنها قريبة جدًا.

إن هوية الرجل الذي أطلق على نفسه اسم "آر سي كريستيان" سرية إذ تعهد ويات مارتن، المصرفي الذي عمل كوكيل له في إلبرتون، بإخفائها ونقلها معه إلى قبره.

نقشت الألواح الرأسية الأربعة التي تهيمن على الأحجار الإرشادية في الخلف والأمام مع مبادئ كريستيان العشرة، كل جانب بلغة حديثة مختلفة، تم نقش التتويج في أبجديات الحضارات البشرية المبكرة - الهيروغليفية المصرية ، والكتابة المسمارية البابلية ، والسنسكريتية ، واليونانية الكلاسيكية.

ويحتوي العمود المركزي على فتحة يمكن من خلالها ملاحظة عبور الشمس طوال الفصول، بينما يركز الثقب الأعلى على نجم الشمال، هناك ثقب آخر في حجر التتويج يركز شعاعًا من ضوء الشمس على العمود المركزي عند الظهيرة. ستسمح هذه الميزات للناجين من نهاية العالم المخيفة لكريستيان بإعادة إنتاج ثلاثة من الأدوات الأساسية للحضارة: التقويم والساعة والبوصلة.

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