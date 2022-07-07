دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مكتب التحقيقات في جورجيا بأمريكا أو ما يُعرف باسم "GBI" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو لحظة تدمير المعلم الغامض الذي يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية في جورجيا.

هذه الصور الأولية لإنفجار مجهول لصخرة وصايا الشيطان العشر كما يسميها البعض والتى تم تهديمها في اليوم الثاني بعد الإنفجار في ولاية جورجيا الأمريكية اول وصية شيطانية خفضوا عدد البشر الى ٥٠٠ مليون (يعني الشيطان يطالب بإبادة جماعية ل ٧ مليار إنسان) https://t.co/8YA7zP4u1V

ونشر مكتب التحقيقات مقاطع فيديو في 3 تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

(1/3) The GBI is releasing surveillance video from this morning’s explosion that destroyed the Georgia Guidestones. https://t.co/Vo3RyjDxdN

ويذكر أن الالواح التي يطلق عليها اسم ألواج جورجيا الإرشادية، هي سلسلة من ألواح الجرانيت التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدمًا نقش عليها سلسلة من التحذيرات بشأن "عصر العقل" في المستقبل، وصفت بأنها "ستونهنغ الأمريكية"وهي عبارة عن قطعة فلكية معقدة، تزن 120 طناً من بقايا مخاوف الحرب الباردة، تم بناؤها لتعليم الناجين من "نهاية العالم" التي يخشى الرجل الغامض أنها قريبة جدًا.

(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly after the explosion. No one was injured. https://t.co/8YNmEML9fW

إن هوية الرجل الذي أطلق على نفسه اسم "آر سي كريستيان" سرية إذ تعهد ويات مارتن، المصرفي الذي عمل كوكيل له في إلبرتون، بإخفائها ونقلها معه إلى قبره.

(3/3) For safety reasons, the structure has been completely demolished. https://t.co/hrpqN2Sphr

نقشت الألواح الرأسية الأربعة التي تهيمن على الأحجار الإرشادية في الخلف والأمام مع مبادئ كريستيان العشرة، كل جانب بلغة حديثة مختلفة، تم نقش التتويج في أبجديات الحضارات البشرية المبكرة - الهيروغليفية المصرية ، والكتابة المسمارية البابلية ، والسنسكريتية ، واليونانية الكلاسيكية.

النصب تم تمديره جزئياً عبر مواد متفجرة وسقط لوح واحد فقط. اللغات على اللوح الذي تدمر هي (الروسية والصينية) باقي اللغات السليمة (العربية والعبرية والسواحيلية والاسبانية والهندية والإنجليزية) https://t.co/DQKvlfbQsO

ويحتوي العمود المركزي على فتحة يمكن من خلالها ملاحظة عبور الشمس طوال الفصول، بينما يركز الثقب الأعلى على نجم الشمال، هناك ثقب آخر في حجر التتويج يركز شعاعًا من ضوء الشمس على العمود المركزي عند الظهيرة. ستسمح هذه الميزات للناجين من نهاية العالم المخيفة لكريستيان بإعادة إنتاج ثلاثة من الأدوات الأساسية للحضارة: التقويم والساعة والبوصلة.