دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، مصرعه، الجمعة، متأثرا بإصاباته التي تعرض لها جراء إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة في مدينة نارا اليابانية، وتفاعل عدد من زعماء العالم مع هذا الخبر معربين عن بالغ حزنهم لرحيل رئيس الوزراء صاحب المدة الأطول في المنصب بتاريخ البلاد، نستعرض أبرز ما كتبه الزعماء بعد هذه الحادثة.

البيت الأبيض

أعرب البيت الأبيض عن "صدمته وحزنه لسماع أنباء الهجوم العنيف على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي"، حسبما قال متحدث باسم البيت الأبيض لـCNN.

محمد بن زايد

وكتب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق"، حسب قوله.

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق.

رئيس وزراء إسرائيل

كتب الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، على تويتر: "بالنيابة عن حكومة وشعب إسرائيل أبعث بتعازينا للشعب الياباني وحكومته بسبب الوفاة المروعة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي".

وأضاف لابيد: "كان آبي أحد أهم قادة اليابان الحديثة، وكان صديقا حقيقيا لإسرائيل ساهم بإنشاء علاقات منتعشة ومزدهرة بين إسرائيل واليابان".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "حادثة اغتياله الشنيعة لن تغير إرثه المميز... اليوم إسرائيل تحني رأسها وتنعى خسارة آبي مع الشعب الياباني"، على حد قوله.

Prime Minister Yair Lapid: "On behalf of the Government and people of Israel, I send my condolences to the Japanese people and their government on the tragic death of former Prime Minister Shinzo Abe.

ملك الأردن

كتب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أشعر بصدمة عميقة وحزن بسبب خسارة صديقي العزيز رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في هذا الهجوم الشنيع، خسر العالم قائدا عظيما، والأردن وأنا خسرنا صديقا حقيقيا، تعازينا العميقة لعائلته وشعب وحكومة اليابان"، حسب تعبيره.

Profoundly shocked and saddened over the loss of my dear friend former Prime Minister Abe Shinzo in this heinous attack. The world lost a great leader, and Jordan and I lost a true friend. Our deepest condolences to his family, and the people and government of Japan

السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: " ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة. لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس المصري في تغريدة أخرى قائلا: " إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي"، حسب قوله.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة. لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة. ١/٢

ماكرون

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر صفحته الرسمية على تويتر: "نيابة عن الشعب الفرنسي، أبعث بتعازينا للسلطات اليابانية والشعب الياباني بعد اغتيال شينزو آبي، فقد خسرت اليابان رئيس وزراء عظيم كرس حياته في خدمة بلاده وعمل على إرساء التوازن في هذا العالم"، حسب قوله.

بوتين

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة شخصية لعائلة آبي ووصفه فيها بـ"رجل الدولة الاستثنائي"، وقال بوتين لوالدة آبي وزوجته: "أرجو أن تقبلوا تعازينا الحارة برحيل ابنكم وزوجكم، شينزو آبي، يد الإجرام انهت حياة رجل دولة استثنائي، والذي قاد الحكومة اليابانية لمدة طويلة وقام بالكثير لتطوير علاقات جوار جيدة بين بلدينا".