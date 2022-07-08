وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي وفقا لـNHK

طوكيو، اليابان (CNN)— أعلنت الإذاعة الوطنية العامة اليابانية NHK نقلاً عن مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه خلال خطاب في مدينة نارا، الجمعة.

وأصيب آبي بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في طوكيو.

وانهار رئيس الوزراء الياباني السابق خلال خطاب ألقاه في مدينة نارا في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وبدا أنه ينزف بعد طلقة نارية من الخلف، وفقًا لـNHK التي ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على رجل مشتبه به وضبطت مسدسًا يدوي الصنع.

ويشار إلى أن شينزو آبي ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء باليابان العام 2012 وحتى استقالته في 2020 اعتبر أطول مسؤول حكومي من ناحية عدد الأيام المتتالية التي قضاها على رأس عمله.