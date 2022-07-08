دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكرت مؤسسة البث اليابانية أو ما يُعرف باسم "NHK" أن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو ابي أسعف إلى المستشفى بعد إطلاق نار محتمل.

وانهار رئيس الوزراء الياباني السابق خلال خطاب ألقاه في مدينة نارا في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وبدا أنه ينزف بعد طلقة نارية محتملة من الخلف، وفقًا لـNHK التي ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل وضبطت مسدسًا.

وكان آبي يلقي خطابًا ضمن حملته الانتخابية في نارا باليابان، وفقًا لـNHK، حيث وصل إلى نارا قادماً من مطار هانيدا عبر مطار أوساكا لإلقاء خطاب في الشارع لدعم مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة المقرر إجراؤها يوم الأحد.

ولم تتمكن CNN من التأكد بصورة مستقلة من المعلومات التي أوردتها NHK للآن.

ويشار على أن شينزو آبي ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء باليابان العام 2012 وحتى استقالته في 2020 اعتبر أطول مسؤول حكومي من ناحية عدد الأيام المتتالية التي قضاها على رأس عمله.