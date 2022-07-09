كولومبو، سريلانكا (CNN)-- اقتحم المتظاهرون المقر الخاص لرئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، وأشعلوا النار فيه، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

لم يكن ويكرمسينغ في المسكن وقت اقتحامه. وقال مكتبه إنه تم نقله في وقت سابق إلى مكان أكثر أمنا.

وأظهر مقطع فيديو مباشر بثته وسائل الإعلام المحلية وشاهدته شبكة CNN ألسنة اللهب في المنزل بينما تجمعت الحشود في مكان الحادث.

السكن الخاص في "فيفث لاين" في العاصمة التجارية كولومبو هو المكان الذي يقيم فيه رئيس الوزراء وعائلته. وهو منفصل عن المقر الرسمي، الذي يسمى Temple Trees.

وكان ويكرمسنغ قد قال في وقت سابق إنه مستعد للاستقالة وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب لتتولى السلطة.