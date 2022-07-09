لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها ستخوض سباق الزعامة لتحل محل بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس وزراء البلاد، في مقابلة مع صحيفة "ميل" البريطانية المحافظة، الأحد.

أصبحت تراس ثالث وزير حالي في مجلس الوزراء يعلن قرارهم بدخول مسابقة القيادة.

قالت تراس للصحيفة إنها تتعهد بأنها ستدافع عن "مبادئ المحافظين الكلاسيكية"، وفقًا لوكالة أنباء PA. وتقول إنها ستعكس زيادة التأمين الوطني للحكومة، وتخفض ضريبة الشركات وستدخل تدابير لتخفيف تكاليف المعيشة أزمة.

أصبحت تراس سابع عضو في البرلمان عن حزب المحافظين يحاول أن يصبح زعيمًا محافظًا جديدًا، وانضمت إلى وزير الخزانة ناظم الزهاوي، ووزير النقل غرانت شابس، والمستشار السابق ريشي سوناك، وكبير نواب المحافظين توم توغندهات، والمدعي العام سويلا برافرمان، ووزيرة تكافؤ الفرص السابقة كيمي بادنوش.