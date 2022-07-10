بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لوحت مسؤولة في الحكومة البريطانية بيدها مستخدمة إشارة نابية في مواجهة حشد من الناس خارج مقر الحكومة.

حسب مقطع فيديو جرى تناقله، رفعت أندريا جينكينز وكيلة وزارة التعليم الجديدة، يدها وأظهرت إصبعها الأوسط للمتواجدين لدى خروجها من مقر الحكومة، الخميس، قبل وقت قصير من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

في المقابل، ردت المسؤولة البريطانية مدافعة عن ما فعلته، قائلة إنها قامت بذلك بعد أن تلقت إساءات من بعض الناس الذي كانوا يتواجدون أمام مقر الحكومة على مدار سنوات.

وأشارت إلى أن تلقت عددًا من التهديدات بالقتل خلال السنوات الأربع الماضية، اثنان منها كانا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تحقق الشرطة فيها حاليًا، حسب قولها.

وقالت في ردها المنشور في حسابها عبر تويتر: "كان يجب أن أظهر المزيد من رباطة الجأش، لكنني مجرد إنسانة".