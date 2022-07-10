ماذا قال المشتبه به باغتيال شينزو آبي في التحقيقات؟

طوكيو، اليابان (CNN)-- قال تيتسويا ياماغامي، المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، للمحققين إنه كان ينوي في البداية قتل آبي باستخدام المتفجرات قبل أن يتخذ قرارًا باستخدام بندقية، وفقًا لما نقتله إذاعة اليابان العامة NHK.

وقال ياماغامي للمحققين: "كنت أفكر في قتل رئيس الوزراء السابق هناك (منطقة أوكاياما)، لكنني رأيت أن هناك إجراءات دخول عند المدخل وشعرت أنه سيكون من الصعب الدخول"، بحسب NHK.

وقالت شرطة محافظة نارا لشبكة CNN، السبت، إن كاميرات المراقبة كشفت المشتبه به وهو يغادر محطة ياماتو-سايداجي في نارا يوم الجمعة بعد ركوب القطار والتوجه إلى مكان وجود آبي.

ونقل ياماغامي إلى مكتب المدعي العام لمنطقة نارا صباح الأحد، إذ كان في البداية مشتبها به بتهمة الشروع في القتل، لكن تغير ذلك الآن ليصبح مشتبها به بتهمة القتل، في حين لم توجه له تهمة رسمية بعد.