تعتبر اليابان إحدى الدول الأدنى في معدلات جرائم الأسلحة النارية في العالم، بسبب قوانينها الصارمة بشأن حيازة الأسلحة، مما أحدث صدمة لليابان بعد اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إن آبي قتل بالرصاص يوم الجمعة في مدينة نارا أثناء إلقائه كلمة انتخابية.

تعتبر هجمات السلاح نادرة للغاية في اليابان. ففي عام 2018، أبلغت اليابان والتي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة، عن تسع وفيات فقط من الأسلحة النارية - مقارنة بأكثر من 39 ألف وفاة في ذلك العام في أمريكا، حسب بيانات جمعتها كلية سيدني للصحة العامة بجامعة سيدني.

واعتبرت نانسي سنو، مديرة مجلس الأمن الدولي الصناعي في اليابان، إن إطلاق النار سيغير اليابان إلى الأبد.

وقالت لشبكة CNN: "إنه ليس نادرًا فحسب، ولكنه حقًا لا يمكن فهمه ثقافيًا. لا يستطيع اليابانيون تخيل وجود ثقافة السلاح كما لدينا في الولايات المتحدة. هذه لحظة صامتة. أشعر حقًا بحيرة الكلمات."

وفقًا لإذاعة NHK اليابانية العامة، نقلاً عن الشرطة، فإن المشتبه به في إطلاق النار يوم الجمعة هو رجل محلي في الأربعينيات من عمره، استخدم مسدسًا صنع منزليًا.

بموجب قوانين الأسلحة النارية اليابانية، فإن الأسلحة الوحيدة المسموح ببيعها هي البنادق والبنادق الهوائية - المسدسات محظورة. لكن الحصول عليها عملية طويلة ومعقدة تتطلب جهدًا والكثير من الصبر.

وللحصول على ترخيص للاستخدام الأسلحة النارية، يجب على المشترين المحتملين حضور محاضرة دراسية ليوم كامل، واجتياز اختبار كتابي واختبار مدى الرماية بدقة لا تقل عن 95٪. ويجب عليهم أيضًا الخضوع لتقييم الصحة العقلية واختبارات المخدرات، بالإضافة إلى فحص صارم للخلفية، بما في ذلك مراجعة سجلهم الجنائي، والديون الشخصية، والمشاركة في الجريمة المنظمة والعلاقات مع العائلة والأصدقاء.

وبعد الحصول على سلاح، يجب على المالك تسجيل سلاحه لدى الشرطة وتقديم تفاصيل عن مكان تخزين مسدسه وذخيرته، في مقصورات منفصلة ومغلقة. يجب أن يتم فحص البندقية من قبل الشرطة مرة في السنة، ويجب على مالكي السلاح إعادة صف دراسي وإجراء اختبار كل ثلاث سنوات لتجديد ترخيصهم. ولهذا أبقت القيود عدد مالكي الأسلحة الخاصة في اليابان منخفضًا للغاية.

وكان آخر إطلاق نار علني معروف لسياسي في اليابان في عام 2007، عندما تم إطلاق النار على عمدة ناغازاكي، إيكشو إيتو، مرتين على الأقل في ظهره من مسافة قريبة من قبل أحد أفراد العصابات المزعومين. وتوفي بعد إصابته بسكتة قلبية.

ومنذ ذلك الحين، شددت اليابان ضوابطها على الأسلحة، وفرضت عقوبات أشد على جرائم الأسلحة التي يرتكبها أعضاء عصابات الجريمة المنظمة.