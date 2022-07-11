برلين، ألمانيا (CNN)-- ذكرت تسع نساء أنهن تم تخديرهن بمواد غير معروفة بعد حضور الحفل الصيفي السنوي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) - الذي ينتمي إليه مستشاره أولاف شولتز - الأسبوع الماضي.

وفقا لتقرير للشرطة، بدأت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما تشعر "بتوعك ودوار" مساء الأربعاء بعد تناول الطعام والشراب في الحفل. نظرًا لعدم قدرتها على تذكر أحداث اليوم السابق، قامت المرأة بفحص نفسها في المستشفى وقدمت شكوى إلى شرطة برلين.

وقالت الشرطة لشبكة CNN الإثنين، إنه تم العثور على مادة سامة في دم المريضة تفسر أعراضها وفقدان الذاكرة.

وجاء في تقرير الشرطة: "بدأت فرق العمل إجراء تحقيق بسبب إصابة جسدية خطيرة ضد مجهول وأمرت بسحب الدم، وهو ما كان لا يزال يتم في المستشفى، لغرض تحليل السموم". وقد تم إبلاغ المباحث الجنائية بأربع قضايا إضافية.

وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشبكة CNN، إن الحالات المبلغ عنها ارتفعت إلى تسعة.

وقال المتحدث لـCNN: "نشجع الضحايا الذين تعرضوا للهجوم على التقدم وتوجيه اتهامات". وأضاف: "منذ البداية، دعمنا الشرطة بكل ما في وسعنا لضمان حل هذا الحادث المروع".

وكتبت كاتيا ماست، مديرة المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على موقع تويتر يوم السبت: "لقد فزعنا جميعًا من هذا الحدث المذهل وسنفعل كل ما في وسعنا لتوضيحه". كما نصحت جميع المتضررين بإبلاغ الشرطة بالأمر.

حضر حوالي 1000 ضيف حفل الصيف السنوي الذي أقيم بجوار المستشارية في برلين. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم إن المستشار الألماني شولتز كعضو في الحزب كان من بين الضيوف. وقالت متحدثة باسم الحزب لـCNN إن الحفل كان حوالي نصف الحجم المعتاد بسبب احتياطات كوفيد-19، ويتألف بشكل أساسي من مشاركين داخليين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.