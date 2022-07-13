"كشخص خطط لانقلابات في الخارج".. مستشار ترامب الأسبق جون بولتون يثير تفاعلا بمقابلة مع CNN

العالم
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جون بولتن يكشف سبب عدم تصويته لترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح وصف فيه نفسه بـ"شخص خطط لانقلابات في الخارج".

جاء ذلك في مقابلة لبولتون مع الزميل جيك تابر على CNN حيث قال المذيع: "اختلف معك (بولتون) فالشخص ليس بالضرورة أن يكون لامعا ليحاول الانقلاب"، ليرد عليه بولتون قائلا: "أنا أختلف مع ذلك، كشخص ساعد بالتخطيط لانقلابات ليس هنا (أمريكا) ولكن تعلم ما أقصد في أماكن أخرى، يتطلب هذا عملا كبيرا.."

وأضاف بولتون: "هذا ليس ما قام به (ترامب) فهو كان يتعثر من فكرة لفكرة وفي النهاية هو من أطلق المشاغبين في الكابيتول هيل وهذا ما لا شك فيه، ولكن ليس الإطاحة بالدستور لشراء المزيد من الوقت بل إعادة الأمر (نتائج الانتخابات) إلى الولايات لمحاولة التعامل مع الموضوع.."

وعند طلب تابر المزيد من المعلومات حول التخطيط لانقلابات، قال بولتون: "لن أقدم تفاصيل إضافية حول ذلك"، ليسأل تابر: "انقلابات ناجحة؟"، ويعلق بولتون: "كتبت عن فنزويلا في الكتاب وبدا أن ذلك لم يكن ناجحا ليس أنه كان لنا أي شيء على علاقة بذلك ولكنتني رأيت ما تطلبه ذلك للمعارضة من محاولة الإطاحة برئيس منتخب بصورة غير قانونية وقد فشلوا في ذلك.."

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