نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح وصف فيه نفسه بـ"شخص خطط لانقلابات في الخارج".

Russia, if you’re listening... John Bolton considers himself a brilliant coup plotter. Also wtf? https://t.co/dw2xMQzCWD

جاء ذلك في مقابلة لبولتون مع الزميل جيك تابر على CNN حيث قال المذيع: "اختلف معك (بولتون) فالشخص ليس بالضرورة أن يكون لامعا ليحاول الانقلاب"، ليرد عليه بولتون قائلا: "أنا أختلف مع ذلك، كشخص ساعد بالتخطيط لانقلابات ليس هنا (أمريكا) ولكن تعلم ما أقصد في أماكن أخرى، يتطلب هذا عملا كبيرا.."

@AAhronheim Bolton: "I’m not going to get into the specifics, but--" Tapper: "Successful coups?" Bolton brings up the failed Venezuelan coup, prompting Tapper to add: "I feel like there’s other stuff you’re not telling me." https://t.co/8zwWcU1pPd

وأضاف بولتون: "هذا ليس ما قام به (ترامب) فهو كان يتعثر من فكرة لفكرة وفي النهاية هو من أطلق المشاغبين في الكابيتول هيل وهذا ما لا شك فيه، ولكن ليس الإطاحة بالدستور لشراء المزيد من الوقت بل إعادة الأمر (نتائج الانتخابات) إلى الولايات لمحاولة التعامل مع الموضوع.."

Jake Tapper: "One doesn’t have to be brilliant to attempt a coup." John Bolton: "I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d’etat, not here, but other places, it takes a lot of work." https://t.co/REyqh3KtHi

وعند طلب تابر المزيد من المعلومات حول التخطيط لانقلابات، قال بولتون: "لن أقدم تفاصيل إضافية حول ذلك"، ليسأل تابر: "انقلابات ناجحة؟"، ويعلق بولتون: "كتبت عن فنزويلا في الكتاب وبدا أن ذلك لم يكن ناجحا ليس أنه كان لنا أي شيء على علاقة بذلك ولكنتني رأيت ما تطلبه ذلك للمعارضة من محاولة الإطاحة برئيس منتخب بصورة غير قانونية وقد فشلوا في ذلك.."