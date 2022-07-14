بايدن يمتنع عن الالتزام بمناقشة قضية خاشقجي في السعودية ويوضح سبب زيارته إلى المملكة

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موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة
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موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الالتزام بأنه سيناقش مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع القادة في السعودية الأسبوع الجاري، وقال بدلًا عن ذلك إنه "دائما" ما يناقش قضايا حقوق الإنسان، وأن وجهة نظره بعملية القتل "واضحة بشكل مطلق".

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وقال بايدن الخميس، عند سؤاله عما إذا كان سيناقش قضية خاشقجي مع القيادة السعودية: "وجهة نظري حول خاشقجي كانت إيجابية وواضحة بشكل مطلق، ولم أقف صامتا يومًا حيال السؤال عن حقوق الإنسان".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا: "دائما ما أناقش حقوق الإنسان لكن موقفي من خاشقجي كان واضحًا جدًا، إذا لم يفهم أحد ذلك في السعودية، أو في أي مكان آخر، فهو لم يكن موجودًا لفترة طويلة".

وقال بايدن إن سبب ذهابه إلى السعودية "أكثر شمولًا"، وإنه يقوم بهذه الزيارة لتحقيق المصالح الأمريكية، ونوه إلى أنه سيلتقي عددًا من قادة دول الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي أثناء وجوده في السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن لديه الفرصة لإصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "تهرب من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، في إشارة أخرى إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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