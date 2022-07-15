استقالة الرئيس السريلانكي السابق بعد فراره إلى سنغافورة

سنغافورة (CNN) -- استقال الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا عبر بريد إكتروني بعد فراره إلى سنغافورة على متن رحلة سعودية بعد احتجاجات ضخمة ضد حكمه.

ووصل غوتابايا راجاباكسا المحاصر إلى سنغافورة على متن رحلة جوية سعودية من جزر المالديف يوم الخميس، وفقًا لمصدر أمني رفيع المستوى في كولومبو. وقد مكث في جزر المالديف لما يزيد قليلاً عن 24 ساعة بعد فراره من عاصمة سريلانكا يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يستقيل فيه بعد أن تعهد بالتنحي بعد احتجاجات ضخمة ضد حكمه في نهاية الأسبوع. وبدلاً من ذلك استقل هو وزوجته طائرة عسكرية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء وفرا من كولومبو إلى جزر المالديف.

وتمثل استقالة الرئيس من منصبه انتصارًا كبيرًا للمتظاهرين، الذين طالبوا منذ شهور بإقالة كل من راجاباكسا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي. ويلقي الكثيرون في سريلانكا باللوم على راجاباكسا في تدهور الوضع في البلاد، مع التضخم الجامح ونقص السلع الأساسية مثل الوقود والطعام الذي يؤثر على الحياة اليومية.

وأكدت سنغافورة أن راجاباكسا هبط وسُمح له بدخول البلاد في "زيارة خاصة" لكنه لم يطلب حق اللجوء ولم يُمنح.

وتم رفض السماح للطائرة بالهبوط في جزر المالديف حتى تدخل رئيس المالديف السابق "محمد نشيد" (رئيس البرلمان المالديفي الحالي) وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى. متحدث باسم "نشيد" لم يؤكد أو ينفي التدخل.

وبعدها قدم راجاباكسا استقالته في خطاب أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينينا، وفقًا لمكتب المتحدث، على الرغم من أن المكتب حذر أيضًا بالقول: "لا يمكننا قبول مثل هذه الرسالة الإلكترونية في ظاهرها".

في يوم الخميس، غادر راجاباكسا جزر المالديف متوجهاً إلى مدينة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حسبما قال مصدر عسكري كبير مطلع على الأمر لشبكة CNN. وقال المصدر إن الرئيس غادر على متن "رحلة سعودية".

تعتقد CNN أن المصدر كان يشير إلى رحلة الخطوط الجوية السعودية 788، التي غادرت ماليه في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس. السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تواصلت شبكة CNN مع السعودية لكنها لم تتلق أي رد.

طائرة طيران سعودية من طراز بوينج 787 دريملاينر يُعتقد أنها كانت تقل رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه الشخصيين يصلون إلى مطار شانغي الدولي في سنغافورة في 14 يوليو 2022, plain_text Credit: ROSLAN RAHMAN / Contributor

وهبط راجاباكسا في سنغافورة في وقت لاحق يوم الخميس، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا نصه: "تم التأكيد على السماح للسيد راجاباكسا بدخول سنغافورة في زيارة خاصة. ولم يطلب اللجوء ولم يُمنح أي اللجوء. سنغافورة بشكل عام لا تقبل طلبات اللجوء ".

وبعد تلقي رئيس البرلمان السريلانكي، أبيواردينينا، بريدًا إلكترونيًا باستقالة راجاباكسا، يوم الخميس حسب مكتب المتحدث الذي أكد لشبكة CNN، لكنه أضاف أنه "يجب التأكد من شرعيتها".

وقال مصدر حكومي كبير لشبكة CNN إن راجاباكسا مثل أمام المفوضية العليا لسريلانكا في سنغافورة يوم الخميس لتوقيع خطاب استقالة أمام المفوض السامي. ثم نُقلت الرسالة إلى سريلانكا بالطائرة وتم تسليمها شخصيًا إلى رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينينا الذي أعلن رسميًا أن راجاباكسا قد استقال في يوم الجمعة.