حرائق الغابات تجتاح جنوب فرنسا.. وتدمر مساحات شاسعة

باريس، فرنسا (CNN)-- تواصل اندلاع حرائق الغابات في جنوب فرنسا، مما أدى إلى تدمير 10,500 هكتار من الأراضي بحلول صباح الأحد في مقاطعة غيروند، وعاصمتها بوردو، وفقًا لماثيو غومين، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والطوارئ.

في بلدية لانديراس، حيث اشتعلت النيران في 7100 هكتار من الأرض، خاض رجال الإطفاء "معركة صعبة طوال الليل" بينما في لا تيست دي بوخ، على ساحل المحيط الأطلسي، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض مواقع التخييم بعد" جهود صعبة، حسب غومين.

سيواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لاحتواء وإطفاء الحريق في لا تستي أثناء محاولتهم ترويض انتشار الحريق في لانديراس يوم الأحد.

تزيد موجة الحر الحالية في فرنسا من تعقيد جهود الحكومة لإنهاء حرائق الغابات - فهناك 37 قسمًا حاليًا في حالة "التأهب البرتقالي" لدرجات الحرارة المرتفعة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

من المتوقع أن تصل لانديراس، المركز الملحمي للحرائق الهائلة، إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، الأحد، و39 درجة مئوية (102 درجة فهرنهايت) الاثنين، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد.

في يوم الجمعة، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليونان وإيطاليا على دعمها مكافحة حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا.

