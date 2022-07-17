أثينا، اليونان (CNN)-- ذكرت الإذاعة العامة اليونانية "ERT" أن طائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من مدينة كافالا في شمال البلاد، السبت، كانت تقل "حمولة خطيرة"، دون تحديد نوع الشحنة لافتة إلى أن المؤشرات الأولى تشير إلى أنها ذخيرة.

وقال الجنرال ماريوس أبوستوليديس، رئيس فريق العمليات في لواء الإطفاء، إنه رصد دخان وحرارة شديدة بالإضافة إلى مادة بيضاء بالقرب من موقع التحطم، مما يثير مخاوف بشأن السمية المحتملة، وفقًا لما ذكرته ERT.

وأضاف أبوستوليديس أن طائرة بدون طيار ستستخدم لمسح المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة لتقييم سلامتها في حين يعمل الخبراء أيضًا على تحديد ماهية المادة البيضاء، بالإضافة إلى سمية الموقع قبل الشروع في عمليات البحث.

وذكرت ERT أن الطائرة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن وكانت تقل ما بين 8 إلى 10 أشخاص عندما تحطمت قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي السبت، لافتة إلى أنه حتى الآن، لم تستعد السلطات "الصندوق الأسود" الخاص بها.

ووفقًا لـ Flightradar24، فإن الطائرة من طراز "أنتونوف 12" يتم تشغيلها من قبل شركة الشحن الأوكرانية، "ميريديان".