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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حملة إعفاء قادة من جهاز الاستخبارات الأوكرانية عبر إقالة نائب رئيس الجهاز، فلودومير هوربنكو، بعد أيام قليلة من إقالة رئيس جهاز الاستخبارات إيفان باكانوف.

وأصدر زيلينسكي أوامر بإعفاء عدد من المسؤولين الاستخباراتيين رفيعي المستوى على رأسهم هوربنكو، وأُقيل أيضا رؤساء مكاتب الاستخبارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وزاكارباتسكا وزهيتومير.

وتأتي هذه القرارات بعد أن أقال الرئيس الأوكراني باكانوف وأصدر مرسوما للبرلمان من أجل التصويت على إبعاده.

وفتح زيلينكسي تحقيقا حول وجود تعاون بين أفراد في جهاز الاستخبارات مع روسيا.