دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث بإسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء المزيد من الزيارات الخارجية بعد أن شارك في "القمة الثلاثية" في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال ديميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية، إن لدى بوتين خطط لإجراء زيارات أخرى بعد إيران وأن الترتيبات لهذه الزيارات لا تزال جارية.

وأضاف بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان هناك وجهة محددة: "لا... في المستقبل القريب، دعنا نقول، في الخريف، ويتم التحضير لزيارات أخرى عدة، لن أستبق الأحداث في الوقت الراهن لكن التحضير قائم".

وكان قد زار الرئيس الروسي إيران وشارك في قمة مع نظيريه الإيراني والتركي الثلاثاء، في ثالث زيارة خارجية له منذ غزو أوكرانيا، بعد أن زار كلا من طاجيكستان وتركمانستان أواخر يونيو/حزيران الماضي.