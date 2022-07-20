بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يتنافس ريشي سوناك وليز تراس على خلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن تم تقليص سباق قيادة حزب المحافظين، الأربعاء، على المرشحين النهائيين.

استقال جونسون من منصب زعيم الحزب في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من الفضائح أدت إلى استقالات العشرات من الوزراء. وخاض عشرة من المحافظين المنافسة ليحلوا محله، وخفف أعضاء البرلمان في أكثر من خمس جولات من التصويت، المتنافسين إلى اثنين.

في الجولة الأخيرة، فاز سوناك بـ137 صوتًا وحصلت تراس على 113 صوتًا، بينما خسرت بيني مورداونت بـ 105 أصوات.

انتقل المرشحان الأخيران إلى تويتر للتعليق على النتيجة.

وكتب سوناك على تويتر: "ممتن لأن زملائي وضعوا ثقتهم بي اليوم. سأعمل ليل نهار لإيصال رسالتنا في جميع أنحاء البلاد".

من جانبها، غردت تراس: "شكرًا لكم على ثقتكم بي. أنا على استعداد للانطلاق من اليوم الأول".

والآن سيقول ما يقرب من 160 ألفًا من الأعضاء العاديين في الحزب كلمتهم، وفي سبتمبر/ أيلول سيتم الإعلان عن الفائز - ورئيس الوزراء المقبل.

خدم سوناك وتراس، اللذان وصلا إلى السباق الأخير لقيادة حزب المحافظين، في حكومة جونسون، وبالتالي يمكن أن تشوبهما الفضائح التي أسقطت جونسون.

واحدة من الفضائح ارتبطت باسم نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشؤون الانضباط كريس بينشر، الذي عينه جونسون لحماية حليف سياسي، وهو رجل اتُهم بالاعتداء الجنسي عدة مرات.

أشهر فضيحة كانت "بارتيجيت"، حيث فرضت الشرطة غرامة على جونسون والعديد من الحلفاء السياسيين - بما في ذلك سوناك - لخرقهم قيود الحكومة الخاصة بـ كوفيد-19. جعل هذا جونسون أول رئيس وزراء في التاريخ يتم إدانته بخرق القانون خلال تواجده في منصبه.

المهمة التي تواجه المرشحين الأخيرين ضخمة بما يكفي، حيث تعاني المملكة المتحدة من أزمة غلاء المعيشة وتراجع شعبية حزب المحافظين بشكل متزايد بعد 12 عامًا في السلطة. وبمجرد تولي الزعيم الجديد زمام الأمور، سيكون حزب العمال المعارض مستعدًا جدًا لتذكير من سيخلف جونسون بأنهم جزء من تلك الحكومة.

يوم الأربعاء، حضر جونسون جلسة مساءلة رئيس الوزراء الأخيرة في مجلس العموم. وتفاخر باستجابة حكومته للوباء ودعمه لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.

قال جونسون: "لقد ساعدنا، لقد ساعدت، في عبور هذا البلد عبر الوباء والمساعدة في إنقاذ بلد آخر من الهمجية. وبصراحة، هذا كافٍ للاستمرار فيه. أنجزت المهمة إلى حد كبير. أريد أن أشكر الجميع هنا، وهاستا لا فيستا حبيبي (إلى اللقاء)".

جرت الجولة الأخيرة من سباق القيادة وسط موجة حر حطمت الأرقام القياسية، وأشعلت حرائق غابات وسلطت الضوء على عدم استعداد المملكة المتحدة لحالة الطوارئ المناخية بالإضافة إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من انبعاثات الكربون.

إليك ما تحتاج لمعرفته عن المرشحين النهائيين:

ريشي سوناك

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يعتبر سونال المرشح الأوفر حظًا لفترة طويلة. شغل منصب وزير الخزانة لجونسون (وزير المالية) من عام 2020 إلى عام 2022، واكتسب صورة عامة إيجابية إلى حد كبير بعد إدخال تدابير شعبية أثناء جائحة فيروس كورونا، مثل مخطط الإجازة والخصومات على تناول الطعام في المطاعم.

لقد تعرض مؤخرًا لضغوط بسبب أسئلة تتعلق بالوضع الضريبي لزوجته أكشاتا مورثي، المليونية المقيمة في الهند.

كان بعض المحافظين قلقين من أن سوناك وجد هذا المستوى من التدقيق صعبًا، ويخشى أن ينهار تحت ضغط منصب رئيس الوزراء.

على الرغم من ذلك، فقد قاد باستمرار المجموعة بين النواب المحافظين في الجولات الأولى من التصويت.

يمكن أن تكون استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين صعبة، خاصة في مثل هذه الأوقات المضطربة، ولكن في تلك التي حدثت، احتل سوناك باستمرار المرتبة الثانية بعد تراس بين أعضاء الحزب.

حتى لو وصل إلى السلطة، فسيتعين عليه التغلب على انتقادات الأعداء السياسيين من جميع الأطياف. سيسارع قادة المعارضة إلى تذكير سوناك بأنه تم تغريمه في نفس حدث بارتيجيت مثل جونسون.

سوف يسألون أيضًا لماذا ظل سوناك مواليًا لجونسون لفترة طويلة، ولم يستقل إلا بعد الفضيحة التي تورط فيها كريس بينشر.

تزداد الأمور سوءًا عندما تأخذ في الاعتبار الموالين لجونسون، الذين يعتقدون أن استقالة سوناك كانت اللحظة التي بدأت فيها رئاسة جونسون للوزراء في الانهيار.

لذلك، في حين أن سوناك قد يكون المرشح الأوفر حظًا، فسيكون محاطًا بالأعداء من جميع الجهات.

ليز تراس

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تعاني تراس أيضًا من مشكلة الارتباط بجونسون. لا تزال تشغل منصب وزيرة خارجية جونسون وستقوم بذلك حتى يغادر منصبه أخيرًا في سبتمبر/ أيلول. لقد وقفت إلى جانب زعيمها طوال كل فضائحه، مبررة حقيقة أنها لم تستقل بسبب فضيحة بينشر لأنها كانت تنسق رد المملكة المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

قد يتلاشى هذا التفسير مع البعض، ولكن يعتقد المحافظون أيضًا أن تراس استمرار لحكومة جونسون، باعتبارها من أكثر حلفاء جونسون ولاءً، الأمر الذي قد يجعل فصل نفسها عن رئيس الوزراء الحالي أمرًا صعبًا.

سيكون من الصعب أيضًا أن تنأى بنفسها عن سياسات جونسون. أصبحت تراس، التي صوت لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، من أشد المؤيدين لبريكست منذ استفتاء عام 2016.

منذ أن تولى جونسون منصبه، كانت وزيرة التجارة ووزيرة خارجيته. بصفتها الأولى، فقد اصطدمت علانية مثل جونسون في كل صفقة تجارية موقعة، حتى تلك التي كانت مجرد صفقات منقولة من وقت عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

كانت أيضًا من أشد المؤيدين لخطة جونسون لإعادة كتابة جزء مثير للجدل من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو بروتوكول أيرلندا الشمالية.

أمضت تراس الكثير من وقتها في منصب رفيع في بناء قاعدة وتحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء البرلمان وقواعد حزب المحافظين.

سيقضي سوناك وتراس الآن الحملة الصيفية لأعضاء الحزب المحافظ قبل إعلان الحزب عن الفائز في 5 سبتمبر/ أيلو.

بعد ذلك، سيستقيل جونسون للملكة، التي سيزورها خليفته بعد ذلك وسيتم دعوته لتشكيل الحكومة.