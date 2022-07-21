البيت الأبيض يعلن إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "هذا الصباح، أثبتت نتائج اختبار الرئيس بايدن إصابته بـ COVID-19". وأشار البيان إلى أن بايدن كان قد تلقى اللقاح ضد كورونا بشكل كامل، كما تلقى جرعتين معززتين. وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي يعاني من "أعراض خفيفة للغاية".

وأوضح البيت الأبيض، في بيانه، أن بايدن "بدأ في تناول عقار باكسلوفيد تماشيًا مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC".

وأضاف أن بايدن سيدخل في عزل صحي ذاتي، لكنه سيواصل تنفيذ جميع واجباته عن بعد بشكل كامل خلال ذلك الوقت. وتابع البيان أن بايدن كان على اتصال مع أعضاء من موظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض عبر الهاتف و"الفيديوكونفرانس" من مقر الإقامة.

وأوضح البيان أنه "تماشيًا مع بروتوكول البيت الأبيض لحالات COVID الإيجابية، والذي يتجاوز إرشادات CDC، سيواصل بايدن العمل بمعزل حتى تظهر نتيجة فحص كوفيد سلبية، وحينها سيعود للعمل بشكل طبيعي".

وأكد البيان أنه "من منطلق الشفافية، سيقدم البيت الأبيض تحديثًا يوميًا لوضع الرئيس بينما يستمر في تنفيذ مهام كاملة أثناء وجوده في العزل الصحي الذاتي"..

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن اختبار كورونا السابق للرئيس بايدن كان يوم الثلاثاء الماضي، وجاءت نتيجته سلبية.