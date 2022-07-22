إسطنبول، تركيا (CNN)-- وقعت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، اتفاقية "ممر الحبوب"، برعاية الأمم المتحدة، لبدء شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود، بعدما سببت الحرب الروسية على أوكرانيا أزمة في الحبوب على مستوى العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مراسم التوقيع، إن هناك الآن "منارة أمل" بفضل الصفقة التي ستسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد شهور من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وأضاف: "اليوم، هناك منارة على البحر الأسود. منارة للأمل، منارة للإمكانية، منارة للإغاثة، في عالم يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى". وتابع بالقول إن "تعزيز رفاهية الإنسانية كان القوة الدافعة لهذه المحادثات".

وأوضح غوتيريش أن "السؤال لم يكن ما هو جيد بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. لقد كان التركيز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لشعوب عالمنا. وبلا شك هذه اتفاقية للعالم".

وقال غوتيريش إن الاتفاق سيخفف الضغط عن البلدان النامية ويساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية "التي كانت بالفعل عند مستويات قياسية حتى قبل الحرب، وهو كابوس حقيقي للبلدان النامية".

وأضاف: "نعتمد على الحكومة التركية في الحفاظ على دورها الحيوي في المضي قدما"، وتابع بالقول إن الأمم المتحدة ستظل "منخرطة بشكل وثيق في العمل من أجل نجاح الاتفاقية".

وحث غوتيريش "جميع الأطراف على عدم ادخار أي جهد لتنفيذ التزاماتهم". وقال: "يجب علينا أيضا ألا ندخر جهدا من أجل السلام". وأضاف: "هذا اتفاق غير مسبوق بين طرفين متورطين في صراع دموي. لكن هذا الصراع مستمر. الناس يموتون كل يوم والقتال مستعر كل يوم".

وتابع بالقول: "إن منارة الأمل على البحر الأسود تتألق اليوم بفضل الجهود الجماعية للكثيرين. في هذه الأوقات العصيبة والمضطربة للمنطقة والعالم، دع هذه المنارة توجه الطريق نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتأمين السلام".