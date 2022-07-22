زيلينسكي: أوكرانيا لديها الإمكانات لإلحاق خسائر كبيرة بروسيا

فيديو من "درون" يظهر الدمار الهائل في ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد أشهر من القصف الروسي

فيديو مراقبة يرصد لحظة سقوط صواريخ روسية في أوكرانيا.. وذعر بين مدنيين يحاولون تفادي الانفجار

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن فريقه للأمن القومي يعتقد "أن لدينا إمكانات كبيرة لتقدم قواتنا على الجبهة ولإلحاق خسائر جديدة كبيرة بالمحتلين".

وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في رسالته اليومية بالفيديو بعد لقائه رؤساء المخابرات وقائد القوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع: "لقد حددنا المهام لتقوية مواقعنا، كما عملنا بشكل شامل على مسألة تزويد القوات بالأسلحة الحديثة، لا تزال شدة الهجمات على العدو بحاجة إلى زيادة".

وتابع أن مدير شؤون الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك وقائد القوات المسلحة الجنرال فاليري زالوجني أجريا محادثة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.

واستعرض الرئيس الأوكراني المواقع التى تعرضت لهجمات من قبل القوات الروسية، الخميس، وقال إن كل هجوم شنته القوات الروسية يمنح أوكرانيا "حجة لتلقي المزيد من وحدات المنظومة الصاروخية الأمريكية HIMARS وغيرها من الأسلحة الحديثة والفعالة".

كما رحب بمشروع القرار المقترح في مجلس الشيوخ الأمريكي والذي سيعترف بأن تصرفات روسيا ضد أوكرانيا "إبادة جماعية".