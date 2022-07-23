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(CNN)-- هزت ضربات صاروخية روسية ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا، بعد يوم واحد فقط من اتفاق أوكرانيا وروسيا على صفقة تسمح باستئناف صادرات الحبوب الحيوية من المنطقة.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، إن صاروخين أصابا البنية التحتية للميناء، وأن صاروخين أسقطهما الدفاع الجوي الأوكراني.

سمع ما لا يقل عن ستة انفجارات في أوديسا، وفقا لعضو البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينكو.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من توقيع وزيرين من أوكرانيا وروسيا اتفاقية - بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول - للسماح بصادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها الحرب.

ونصح براتشوك السكان بالبقاء في الملاجئ مع استمرار التنبيهات الجوية.

وصفت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، الضربة الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الأوكرانية بأنها "شائنة"، قائلة إن الكرملين يواصل "تسليح" الطعام ويجب محاسبته.

وأضاف رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس، على تويتر: "هذا كل ما تحتاج لمعرفته بشأن الصفقات مع روسيا". وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الكتلة "تدين بشدة" الهجوم.

وكتب بوريل في تويتر السبت: "إن تحقيق هدف حاسم لتصدير الحبوب بعد يوم من توقيع اتفاقيات اسطنبول أمر مستهجن بشكل خاص ويظهر مرة أخرى تجاهل روسيا التام للقانون والالتزامات الدولية".

وعد اتفاق يوم الجمعة بإلغاء حظر الموانئ على البحر الأسود للسماح بمرور آمن للحبوب والبذور الزيتية - وهي من أهم صادرات أوكرانيا.

حتى الآن، تمنع روسيا الوصول البحري إلى تلك الموانئ، مما يعني أنه لم يتم تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى العديد من البلدان التي تعتمد عليها.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة: "اليوم، هناك منارة على البحر الأسود. منارة للأمل - منارة للإمكانية - منارة للإغاثة - في عالم يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى".