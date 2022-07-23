مسؤولة أمريكية توضح لـCNN سبب مراقبة الصين لغزو روسيا لأوكرانيا

(CNN)-- قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، لشبكة CNN، يوم الجمعة، إن الحكومة الصينية تراقب وتدرس الحرب الروسية ضد أوكرانيا "بلا شك"، وذلك في سياق تحرك محتمل من بكين ضد تايوان.

وأضافت نولاند، لشبكة CNN خلال مشاركتها في منتدى آسبن للأمن، بولاية في كولورادو الأمريكية، أن "بكين تدرس الحرب في أوكرانيا بكل اهتمام، سواء من حيث التكتيكات العسكرية التي استخدمها الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم، والأخطاء الروسية، ومن حيث الوحدة الاقتصادية لجميع الدول التي فرضت العقوبات ضد موسكو".

وذكرت: "حقيقة أنه على عكس توقعات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وربما ضد توقعات الرئيس الصيني شي جين بينغ، تماسك العديد من الدول بشأن منع روسيا من التعامل مع النظام المالي العالمي".

وتابعت أن "الصين رفضت على ما يبدو طلبات موسكو للحصول على المال والأسلحة لمحاولة الحفاظ على صورة الوسيط النزيه بالنسبة للحرب في أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت تساعد الروس في جهودهم العالمية عبر الدعاية لكن من المؤكد أنهم يراقبون الحرب".