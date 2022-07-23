البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، في أحدث حزمة من المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الحزمة الجديدة ستشمل أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات بدون طيار.

وأضاف أن الحزمة الأخيرة ترفع إجمالي المساعدة الأمريكية لأوكرانيا التي قدمتها إدارة جو بايدن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط، إلى 8.2 مليار دولار.

وتابع كيربي أن بايدن سيوافق على حزم مساعدات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضح أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل 4 وحدات من النظام الصاروخي (HIMARS)، وذخيرة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات بدون طيار من طراز "Phoenix Ghost"، إضافة إلى قطع غيار ومعدات أخرى.